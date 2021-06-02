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19:47 (мск), источник: Sport24

«Зенит» предложил Луневу новый контракт на 3 года

«Зенит» предложил вратарю Андрею Луневу новый контракт, сообщает «РБ Спорт». по данным источника, речь идет о соглашении сроком на три года.

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Источник: Sport24

Действующий контракт голкипера истекает в июне этого года, по нему Лунев зарабатывает около миллиона евро с учетом бонусов.

Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года, в составе команды из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России.

Как сообщал ранее Sport24, к 29-летнему Луневу есть интерес со стороны ряда европейских клубов.

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