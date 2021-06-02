«Зенит» предложил Луневу новый контракт на 3 года

Действующий контракт голкипера истекает в июне этого года, по нему Лунев зарабатывает около миллиона евро с учетом бонусов.

Лунев выступает за «Зенит» с 2017 года, в составе команды из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России.