«Спартак» объявил о переходе защитника молодежной сборной России Агапова
Московский «Спартак» подписал соглашение с 20-летним защитником Ильей Агаповым. Контракт рассчитан до 31 мая 2022 года, сообщает официальный сайт
Московский «Спартак» подписал соглашение с 20-летним защитником Ильей Агаповым. Контракт рассчитан до 31 мая 2022 года, сообщает официальный сайт
Агапов является воспитанником академии «Рубина», выступал за молодежный состав казанского клуба. В феврале 2020 года защитник на правах аренды перешел в «Нефтехимик». В минувшем сезоне ФНЛ он провел за нижнекамскую команду 21 матч и забил 1 гол. Ранее Агапов привлекался в юношеские сборные России разных возрастов, за которые суммарно провел 22 игры.
Агапов, который в данный момент находится в расположении молодежной сборной России, подготовку к новому сезону начнет в «Спартаке-2».