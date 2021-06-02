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19:51 (мск), источник: Sport24

«Спартак» объявил о переходе защитника молодежной сборной России Агапова

Московский «Спартак» подписал соглашение с 20-летним защитником Ильей Агаповым. Контракт рассчитан до 31 мая 2022 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

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Источник: Sport24

Агапов является воспитанником академии «Рубина», выступал за молодежный состав казанского клуба. В феврале 2020 года защитник на правах аренды перешел в «Нефтехимик». В минувшем сезоне ФНЛ он провел за нижнекамскую команду 21 матч и забил 1 гол. Ранее Агапов привлекался в юношеские сборные России разных возрастов, за которые суммарно провел 22 игры.

Агапов, который в данный момент находится в расположении молодежной сборной России, подготовку к новому сезону начнет в «Спартаке-2».

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