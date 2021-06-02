Стала известна возможная зарплата Дзагоева в ЦСКА по новому контракту

Весь вопрос в количестве сыгранных Дзагоевым матчей — зарплата будет зависеть от них. ЦСКА хочет быть уверен, что сможет стабильно, большую часть сезона рассчитывать на одного из лидеров.

Если Алан не будет выпадать надолго и сыграет определенное количество игр, то получит в районе 1,2 млн евро за ближайший сезон.