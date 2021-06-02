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20:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стала известна возможная зарплата Дзагоева в ЦСКА по новому контракту

ЦСКА намерен сохранить в составе полузащитника Алана Дзагоева. Сам 30-летний футболист тоже хотел бы остаться в московском клубе, пишет в Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.

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Источник: Спорт-Экспресс

Весь вопрос в количестве сыгранных Дзагоевым матчей — зарплата будет зависеть от них. ЦСКА хочет быть уверен, что сможет стабильно, большую часть сезона рассчитывать на одного из лидеров.

Если Алан не будет выпадать надолго и сыграет определенное количество игр, то получит в районе 1,2 млн евро за ближайший сезон.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Дзагоев провел в РПЛ 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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