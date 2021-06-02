Дриусси, Малком и Шапи — в топе самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Больше всего понизилась стоимость нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси — на € 2,5 млн, теперь аргентинец стоит € 7,5 млн. На € 2 млн снижена стоимость Малкома («Зенит»), Реми Кабелла, Магомеда-Шапи Сулейманова (оба — «Краснодар») и Антона Миранчука («Локомотив»).

В список самых подешевевших игроков также попали Фёдор Чалов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Вандерсон, Тонни Вильена (оба — «Краснодар») и Ярослав Ракицкий («Зенит»). Все они потеряли € 1 млн в стоимости.