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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Дриусси, Малком и Шапи — в топе самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Больше всего понизилась стоимость нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси — на € 2,5 млн, теперь аргентинец стоит € 7,5 млн. На € 2 млн снижена стоимость Малкома («Зенит»), Реми Кабелла, Магомеда-Шапи Сулейманова (оба — «Краснодар») и Антона Миранчука («Локомотив»).

В список самых подешевевших игроков также попали Фёдор Чалов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Вандерсон, Тонни Вильена (оба — «Краснодар») и Ярослав Ракицкий («Зенит»). Все они потеряли € 1 млн в стоимости.

В совокупности общая рыночная стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги снизилась на € 14 млн. РПЛ занимает восьмое место среди европейских чемпионатов в рейтинге Transfermarkt.

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