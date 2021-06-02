КДК РФС дисквалифицировал 8 футболистов «Ахмата» за драку в молодежном первенстве

Так самое суровое наказание получил футболист «Ахмата» Садулаев — дисквалификация на 8 матчей молодежного первенства (участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение игрока в адрес официального лица матча).

Остальные футболисты «Ахмата» и железнодорожников, которые участвовали в драке, получили по 6 матчей дисквалификации: 6 игроков «Ахмата» (Хаджухамбетов, Альсултанов, Арцуев, Иналкаев, Джакуев, Ахъядов) и 1 футболист «Локомотива» (Карпукас).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aU-_KAe0HbQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один воспитанник грозненского клуба Ибишев был дисквалифицирован на 2 игры первенства за оскорбления в адрес официального лица матча.