КДК РФС дисквалифицировал 8 футболистов «Ахмата» за драку в молодежном первенстве
В среду, 2 июня, состоялось заседание
В среду, 2 июня, состоялось заседание
Так самое суровое наказание получил футболист «Ахмата» Садулаев — дисквалификация на 8 матчей молодежного первенства (участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение игрока в адрес официального лица матча).
Остальные футболисты «Ахмата» и железнодорожников, которые участвовали в драке, получили по 6 матчей дисквалификации: 6 игроков «Ахмата» (Хаджухамбетов, Альсултанов, Арцуев, Иналкаев, Джакуев, Ахъядов) и 1 футболист «Локомотива» (Карпукас).
Еще один воспитанник грозненского клуба Ибишев был дисквалифицирован на 2 игры первенства за оскорбления в адрес официального лица матча.
Напомним, драка между молодежными командами «Ахмата» и «Локомотива» произошла 27 мая, в результате которой было показано 3 красные карточки. Ранее стало известно, что «Ахмат» наказал футболистов, принявших участие в этой драке, отстранив их от тренировочного процесса.