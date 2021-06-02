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2 июня, источник: Sport24

КДК РФС дисквалифицировал 8 футболистов «Ахмата» за драку в молодежном первенстве

В среду, 2 июня, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение по матчу молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив», в котором произошла массовая драка.

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Источник: https://fclm.ru

Так самое суровое наказание получил футболист «Ахмата» Садулаев — дисквалификация на 8 матчей молодежного первенства (участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение игрока в адрес официального лица матча).

Остальные футболисты «Ахмата» и железнодорожников, которые участвовали в драке, получили по 6 матчей дисквалификации: 6 игроков «Ахмата» (Хаджухамбетов, Альсултанов, Арцуев, Иналкаев, Джакуев, Ахъядов) и 1 футболист «Локомотива» (Карпукас).

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Еще один воспитанник грозненского клуба Ибишев был дисквалифицирован на 2 игры первенства за оскорбления в адрес официального лица матча.

Напомним, драка между молодежными командами «Ахмата» и «Локомотива» произошла 27 мая, в результате которой было показано 3 красные карточки. Ранее стало известно, что «Ахмат» наказал футболистов, принявших участие в этой драке, отстранив их от тренировочного процесса.

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