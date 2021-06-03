Витория рассказал, почему согласился работать в Саудовской Аравии

О назначении Витории в «Спартак» стало известно 24 мая. Португальский специалист сменил на посту главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско. Витория с 2015 по 2019 год возглавлял лиссабонскую «Бенфику», с которой завоевал два титула чемпионов Португалии. Последним местом работы португальца был «Ан-Наср», который он тренировал в 2019—2020 годах и привел к титулу чемпиона страны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d812cd54fdb34ebf385a" data-vnd="d812cd54fdb34ebf385a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d812cd54fdb34ebf385a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После «Бенфики» появилась возможность поработать в «Ан-Насре» в Саудовской Аравии. Финансовый вопрос был решающим при принятии этого вызова. Но не только. Я познакомился с новой культурой, и это был клуб, который дал мне возможность бороться за титулы. Меня также привлек интерес, который они проявили ко мне. Они приложили много усилий, чтобы я принял предложение. Эти отношения оказались более быстрыми, чем предыдущие. Но оно того стоило. Руй Витория главный тренер «Спартака»

Он также рассказал, что решил стать тренером сразу после завершения карьеры футболиста. «Я все еще был игроком, выступал за клуб третьего дивизиона, когда в один день получил два предложения стать тренером. В то воскресенье я решил, что пора перестать играть. В понедельник я поставил точку в карьере игрока. Во вторник я начал работать тренером», — пояснил Витория.

Витория возглавлял несколько португальских клубов, в том числе «Бенфику», «Виторию» (Гимарайнш), «Пасуш де Феррейра».