Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Швейцария
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
19:00
Андорра
Ирландия
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Молдавия
Футбол. Сборные
21:00
Украина
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Греция
Футбол. Сборные
22:45
Алжир
Мавритания
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России по пути на тренировку
18Сборная России разгромила команду Беларуси
10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Крал перейдёт в «Вест Хэм» за € 23 млн

Сумма трансфера чешского футболиста «Спартака» Алекса Крала в английский «Вест Хэм» составит около £ 20 млн (около € 23 млн).

Наверх
Источник: AP 2021

Об этом сообщает Football Insider. Отмечается, что переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, но окончательные финансовые условия сделки ещё не определены.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Витория рассказал, почему согласился работать в Саудовской Аравии

Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут включить украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в сделку по Кралу, чтобы снизить сумму трансфера.

Ярмоленко в сезоне-2020/2021 провёл 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. «Вест Хэм» в минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и выступит в Лиге Европы.

 Бегуны замёрзли насмерть на марафоне в Китае! Кто виноват?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Мы не можем обыграть Канаду на ЧМ 10 лет. Когда, если не сейчас?
Эксперты из США предрекли сборной России провал на Евро-2020
Бобровский против Канады — это риск. Но другого варианта уже нет
Русский Солдат. Против наших на Евро сыграет финн Иванов
Даниил Медведев впервые пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
«Барселона» предлагает Месси 240 миллионов евро за четыре года
Новый тренер «Спартака» объяснил, зачем работал в «Ан-Насре»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь