Источник: Крал перейдёт в «Вест Хэм» за € 23 млн

Об этом сообщает Football Insider. Отмечается, что переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, но окончательные финансовые условия сделки ещё не определены.

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Контракт Крала со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» могут включить украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в сделку по Кралу, чтобы снизить сумму трансфера.