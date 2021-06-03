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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» объявил об уходе Сухины

«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

«Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Сухина — известный в прошлом арбитр ФИФА, обслуживал матчи РПЛ с 2001 по 2012 год. После завершения судейской карьеры инспектировал игры чемпионата России.

В 2013—2016 годах являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС. В «Локомотиве» Сухина работает с марта 2017 года.

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