«Локомотив» объявил об уходе Сухины
«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.
«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды.
«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды, информирует
«Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Сухина — известный в прошлом арбитр ФИФА, обслуживал матчи РПЛ с 2001 по 2012 год. После завершения судейской карьеры инспектировал игры чемпионата России.
В 2013—2016 годах являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС. В «Локомотиве» Сухина работает с марта 2017 года.