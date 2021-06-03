«Локомотив» объявил об уходе Сухины

«Локомотив» принял решение не продлевать контракт со Станиславом Сухиной, который занимал должность начальника основной команды, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

«Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Сухина — известный в прошлом арбитр ФИФА, обслуживал матчи РПЛ с 2001 по 2012 год. После завершения судейской карьеры инспектировал игры чемпионата России.