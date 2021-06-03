Футбольный клуб «Локомотив» не продлил контракт с начальником команды Сухиной

Сухина покинул «Локомотив» по истечении срока контракта.

«Благодарим Станислава Валерьевича за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Сухине 52 года, он являлся профессиональным футболистом с 1985 года. После окончания карьеры игрока в 1996 году стал футбольным арбитром. С 2001 по 2012 год судил матчи высшего дивизиона российского первенства и являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) второй группы.