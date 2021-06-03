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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пожму руку каждому из «Локомотива». Футболист «Ахмата» извинился за драку во время матча

Футболист молодёжной команды «Ахмата» Лечи Садулаев выступил с заявлением после инцидента в матче с «Локомотивом».

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Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат"

В одном из эпизодов он толкнул судью, после чего на поле завязалась драка, в результате которой пострадали несколько игроков железнодорожников.

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«Хотел бы высказаться по инциденту, который случился в матче с “Локомотивом”. Очень неприятно и стыдно, что всё так получилось. Мы понимаем, что футбол — это игра, которая дарит эмоции и радость, которая объединяет, но иногда эмоции бьют через край. Так было и в тот день. Мы проигрывали в счёте и не смогли совладать с эмоциями. Я с большой ответственностью принимаю критику и надеюсь, что таких моментов в нашем футболе не будет.
“Ахмат” славится своим гостеприимством, мы все понимаем, что такого не должно быть, это неприемлемо. Я приношу свои извинения от всех ребят, которые были на поле в тот день. Пожму руку каждому футболисту “Локомотива”, кто был тогда на поле», — цитирует Садулаева Sport24.

По итогам заседания КДК РФС Садулаев был дисквалифицирован на восемь матчей молодежного первенства.

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