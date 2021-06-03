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15:50 (мск), источник: Vesti.kz

Несостоявшийся новичок «Кайрата» перешел в клуб РПЛ

За него выступает футболист сборной Казахстана.

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Талантливый белорусский футболист, правый защитник из брестского клуба «Рух» и сборной Беларуси Роман Юзепчук переходит в «Ахмат».

Команда
Ахмат

23-летний игрок вел переговоры с «Крыльями Советов», но грозненцы оказались настойчивее, сообщает телеграм-канал цУЕФА.

Интересно, что зимой игроком интересовался «Кайрат». «Динамо-Брест» хотел выручить за него миллион то ли долларов, то ли евро, но трансфер в итоге не состоялся, тогда как Юзепчук впоследствии перешел в другой белорусский клуб «Рух».

Отметим, что за «Ахмат» с лета прошлого года выступает 28-летний защитник сборной Казахстана Марат Быстров. В минувшем сезоне РПЛ он провел 22 матча, в то время как его клуб c 40 очками финишировал на 11-м месте из 16-ти.

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