Несостоявшийся новичок «Кайрата» перешел в клуб РПЛ
За него выступает футболист сборной Казахстана.
За него выступает футболист сборной Казахстана.
Талантливый белорусский футболист, правый защитник из брестского клуба «Рух» и сборной Беларуси Роман Юзепчук переходит в «Ахмат».
23-летний игрок вел переговоры с «Крыльями Советов», но грозненцы оказались настойчивее, сообщает
Интересно, что зимой игроком интересовался «Кайрат». «Динамо-Брест» хотел выручить за него миллион то ли долларов, то ли евро, но трансфер в итоге не состоялся, тогда как Юзепчук впоследствии перешел в другой белорусский клуб «Рух».
Отметим, что за «Ахмат» с лета прошлого года выступает 28-летний защитник сборной Казахстана Марат Быстров. В минувшем сезоне РПЛ он провел 22 матча, в то время как его клуб c 40 очками финишировал на 11-м месте из 16-ти.