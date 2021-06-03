Несостоявшийся новичок «Кайрата» перешел в клуб РПЛ

Талантливый белорусский футболист, правый защитник из брестского клуба «Рух» и сборной Беларуси Роман Юзепчук переходит в «Ахмат».

Команда Ахмат

23-летний игрок вел переговоры с «Крыльями Советов», но грозненцы оказались настойчивее, сообщает телеграм-канал цУЕФА.

Интересно, что зимой игроком интересовался «Кайрат». «Динамо-Брест» хотел выручить за него миллион то ли долларов, то ли евро, но трансфер в итоге не состоялся, тогда как Юзепчук впоследствии перешел в другой белорусский клуб «Рух».