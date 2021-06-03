«Зенит» объявил о подписании контракта с футболистом Чистяковым
ТАСС, 3 июня. Защитник Дмитрий Чистяков перешел в петербургский футбольный клуб «Зенит» из «Ростова». Об этом сообщает
ТАСС, 3 июня. Защитник Дмитрий Чистяков перешел в петербургский футбольный клуб «Зенит» из «Ростова». Об этом сообщает
Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на четыре года.
Чистяков является воспитанником «Зенита». За «Ростов» футболист выступал с июля 2019 года. В октябре 2020-го он на правах аренды перешел в петербургский клуб.
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