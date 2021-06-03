Кассация признала законным приговор Мосгорсуда Кокорину и Мамаеву
МОСКВА, 3 июня./ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда.
МОСКВА, 3 июня./ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда.
«Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения», — огласил решение судья.
Мосгорсуд 3 августа прошлого года оправдал Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого по статье о хулиганстве, их действия были квалифицированы как побои, они получили по году исправительных работ. Они могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации. Приговор в виде 1,5 года колонии Александру Кокорину тогда был оставлен без изменения, он был признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.