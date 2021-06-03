Футболист Ненахов перешел из «Ахмата» в «Локомотив»

«Я рад стать частью “Локомотива”, для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб “Ахмат”, у меня остались только теплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов, надеюсь, вместе с командой добьемся больших побед», — сказал Ненахов.