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18:56 (мск), источник: ТАСС

Футболист Ненахов перешел из «Ахмата» в «Локомотив»

ТАСС, 3 июня. Защитник Максим Ненахов перешел в московский футбольный клуб «Локомотив» из грозненского «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

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Контракт с 22-летним россиянином рассчитан на три года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я рад стать частью “Локомотива”, для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере. Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб “Ахмат”, у меня остались только теплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов, надеюсь, вместе с командой добьемся больших побед», — сказал Ненахов.

Ненахов выступал за «Ахмат» с января 2020 года, в его активе 41 матч за грозненскую команду во всех турнирах и три результативные передачи.

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