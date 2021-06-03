Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство

«После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал Рамирес на русском языке.