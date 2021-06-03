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22:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Эквадорский защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес получил российское гражданство.

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О получении гражданства 26-летний футболист сообщил в Instagram.

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«После пяти лет в этой великой стране, которая так хорошо приняла меня и мою семью, сегодня я могу с гордостью сказать, что я еще один россиянин. Большое спасибо моему клубу, органам власти и всем болельщикам, которые следят за моей карьерой. Для меня иметь этот паспорт честь и привилегия», — написал Рамирес на русском языке.

Рамирес выступает за «Краснодар» с 2017 года. В составе «черно-зеленых» защитник провел 135 матчей, забил один гол и стал двукратным бронзовым призером чемпионата России. На счету футболиста 21 матч за сборную Эквадора.

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