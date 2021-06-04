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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Меняем даже экипировщика». Талалаев рассказал, как на «Ахмате» сказываются санкции США

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как сказываются на клубе введённые США санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова и организаций, связанных с ним.

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Источник: РИА "Новости"

«После этих новостей к нам сразу приехал президент и сказал: за деньги не переживайте, мы всё решим. Но вы сами понимаете, что проблемы есть? За Алмаши мы не можем рассчитаться, словаки говорят: официально переведите деньги. А мы не можем. Есть проблемы со всеми заграничными компаниями. Из-за них мы даже меняем экипировщика. Не можем пользоваться WyScout, остался только InStat. Не можем пользоваться Huddle. У нас к ней все были подключены, туда каждый игрок может зайти и посмотреть свои показатели. Мы каждому давали возможность всё отсматривать. А мы следим, как они это делают. Это к вопросу, почему не играет тот или иной игрок. К примеру, Адуев. Он приехал из Франции, мы ему давали шансы, но он в эту систему даже не заходит. Если человек не хочет это воспринимать, то что я сделаю? Причём ты можешь просто открыть страницу и не смотреть. А здесь человек даже не пытается, ты показываешь отношение», — сказал Талалаев в интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Андрею Панкову.

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