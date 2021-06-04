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15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в РПЛ

Судья Станислав Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в Российской Премьер-Лиге.

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Источник: РИА "Новости"

«О своём пожизненном отстранении узнал из прессы. Со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться один на один со своими мыслями», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее появилась информация, что судью решили пожизненно отстранить от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. Таким образом, он не попадёт в списки рефери на предстоящий розыгрыш чемпионата России.

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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отказался комментировать эту информацию. Официально о решении по Васильеву должны объявить на пресс-конференции 8 июня.

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