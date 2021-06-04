Судья Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в РПЛ

«О своём пожизненном отстранении узнал из прессы. Со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться один на один со своими мыслями», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее появилась информация, что судью решили пожизненно отстранить от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. Таким образом, он не попадёт в списки рефери на предстоящий розыгрыш чемпионата России.