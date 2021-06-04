Судья Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в РПЛ
Судья Станислав Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в Российской
Судья Станислав Васильев отреагировал на информацию о пожизненном отстранении от работы в Российской
«О своём пожизненном отстранении узнал из прессы. Со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться один на один со своими мыслями», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее появилась информация, что судью решили пожизненно отстранить от работы на матчах Российской
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отказался комментировать эту информацию. Официально о решении по Васильеву должны объявить на