Ещё одного российского судью пожизненно отстранили от работы! За что так Васильева?
Большая чистка в судейском корпусе России: что происходит и кто следующий?
Большая чистка в судейском корпусе России: что происходит и кто следующий?
В судейском комитете РФС за последнее время произошло достаточно много изменений. Вилкова отстранили пожизненно, Лапочкина — на 90 дней за возможное нарушение статей Дисциплинарного регламента, у Калошина истёк срок договора. А сегодня стало известно, что РФС завершил служебную проверку в отношении Станислава Васильева. По информации «Рейтинга Букмекеров», арбитра пожизненно отстранили от работы на матчах РПЛ.
В матче 28-го тура «Ахмат» — «Ротор» судья ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей на 85-й минуте. Об этом заявил глава судейского комитета Ашот Хачатурянц:
— Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ.
Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой
— Васильева пожизненно отстранят от судейства. То, что он сделал в матче «Ахмат» — «Ротор» — предвзятость чистой воды, где судья влиял на положение «Ротора» в турнирной таблице. Скорее всего, ведётся внутренние расследование, по итогам которого Васильева отстранят, как и Вилкова. «Ротор» в РПЛ не остался, так что отстранением всё и закончится. Если бы «Ротор» остался, думаю, это было бы большой проблемой для Васильева.
Хачатурянц наводит порядок. Васильев чётко попадает в мою категорию судей, которых я говорил отстранять, убирать в ФНЛ, ПФЛ. Остался ещё Казарцев. Но, думаю, музыке недолго осталось играть. Следующего отстранят Казарцева. Лапочкин тоже закончил, но это дело идёт от УЕФА. В следующем сезоне мы увидим
— О своём пожизненном отстранении узнал из прессы, — ответил арбитр «Чемпионату», со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться один на один со своими мыслями.
Арина Лаврова