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16:20 (мск), источник: Матч ТВ

«Только через мой труп». Салихова прокомментировала возможное возвращение Черчесова в «Спартак»

Жена председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера москвичей.

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Источник: РИА "Новости"

Девушка ответила на вопрос одной из подписчиц своего Telegram-канала, может ли Черчесов сменить Руя Виторию в качестве тренера красно-белых.

— Только через мой труп, — приводит слова Салиховой издание Sport24.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России. С 2016 года Черчесов возглавляет сборную России, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2018. Нынешним главным тренером москвичей является Руй Витория, который возглавил команду 1 июня, подписав двухлетнее соглашение.

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