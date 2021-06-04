«Только через мой труп». Салихова прокомментировала возможное возвращение Черчесова в «Спартак»

Девушка ответила на вопрос одной из подписчиц своего Telegram-канала, может ли Черчесов сменить Руя Виторию в качестве тренера красно-белых.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России. С 2016 года Черчесов возглавляет сборную России, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2018. Нынешним главным тренером москвичей является Руй Витория, который возглавил команду 1 июня, подписав двухлетнее соглашение.