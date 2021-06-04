Арбитр Федотов — об отстранении Васильева: Шлейф тянется 2 года. Это все люди Егорова

«Человек просто полез в расстановку команд в матче “Ротор” — “Ахмат”. В моменте с неназначенным пенальти он находился в идеальной позиции, все видел и все равно не поставил 11-метровый. В результате “Ротор” победил, и мы имели еще проблемы в последнем туре. Этому способствовал Васильев. За такие моменты арбитр должен отвечать. Это не тот момент, который перекрыт кем-то из игроков. Это, на мой взгляд, предвзятое судейство. А что делать? Если бы было первый раз, можно было о чем-то говорить. Но шлейф идет два года. Это все люди Александра Егорова (бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС. — Sport24): он их покрывал, а сейчас все вылезло наружу. Если не остановился вовремя, это проблема арбитра. Ашот Хачатурянц в первую очередь судьям показывает, что если они не остановятся, то будет еще жестче. Мое видение совпадает с его. Я ведь и раньше называл всех этих людей. По итогу все они, кроме Василия Казарцева, сейчас отстранены. Но очередь и до него дойдет. Надо убирать этих людей и вводить нормальных ребят, которые работают в ФНЛ. Там есть Роман Галимов, которого убрали из РПЛ из-за того, что личные отношения Егорова не сложились с ним. Это какой непрофессионализм! То же самое Сергей Куликов. Их надо запускать», — цитирует Федотова «РБ Спорт».