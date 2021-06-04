Арбитр Федотов — об отстранении Васильева: Шлейф тянется 2 года. Это все люди Егорова
Известный арбитр Игорь Федотов прокомментировал новость о том, что рефери Станислав Васильев будет пожизненно отстранен от работы в РПЛ.
Известный арбитр Игорь Федотов прокомментировал новость о том, что рефери Станислав Васильев будет пожизненно отстранен от работы в РПЛ.
«Человек просто полез в расстановку команд в матче “Ротор” — “Ахмат”. В моменте с неназначенным пенальти он находился в идеальной позиции, все видел и все равно не поставил 11-метровый. В результате “Ротор” победил, и мы имели еще проблемы в последнем туре. Этому способствовал Васильев. За такие моменты арбитр должен отвечать. Это не тот момент, который перекрыт
Александр Егоров с 23 мая 2018 года по 27 декабря 2019 года занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.