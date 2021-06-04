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22:39 (мск), источник: Sport24

Агент опроверг информацию об интересе «Спартака» к защитнику «Спортинга» Розье

Стефан Канар, агент защитника лиссабонского «Спортинга» Валентена Розье, назвал слухами информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Спартака».

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Источник: Sport24

Португальские СМИ сегодня сообщили, что «Спартак» готов заплатить за 24-летнего француза 5 млн евро.

«Интерес “Спартака”? Это слухи, никто из представителей клуба со мной не контактировал», — сказал Канар в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.

В сезоне-2020/21 Розье выступал на правах аренды за «Бешикташ». В составе турецкой команды он провел 37 матчах, в которых забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач.

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