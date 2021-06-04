Агент опроверг информацию об интересе «Спартака» к защитнику «Спортинга» Розье

Португальские СМИ сегодня сообщили, что «Спартак» готов заплатить за 24-летнего француза 5 млн евро.

«Интерес “Спартака”? Это слухи, никто из представителей клуба со мной не контактировал», — сказал Канар в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.