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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губернатор Самарской области рассказал о задачах «Крыльев Советов»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Задача футбольного клуба «Крылья Советов» — войти в сезон, сохранив нынешнюю команду, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас сейчас есть команда, которая, по-моему, влюбила в себя всех болельщиков футбола. Конечно, очень важно это команду сохранить… Мы работаем над тем, чтобы команду сохранить, и чтобы команда в нынешнем составе, надеюсь, с некоторым усилением, вошла в сезон», — сказал Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Он рассказал, что большинство футболистов хотят остаться в «Крыльях Советов». «Для меня это очень отрадно, для них клуб стал семьей. Это очень важно. Я такого давно не видел в нашем футболе. Надеемся, что вот с той игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к этому есть», — заявил Азаров.

Команда
Крылья Советов

По его словам, «Крылья Советов» также определились с концепцией развития клуба. «Мы понимаем, что региональному клубу тяжело конкурировать со столичным клубом. Это невозможно. У нас никогда на это денег не будет. Конечно, мы активно занимаемся поиском спонсоров. И спонсоры есть, мы увеличили количество внебюджетных средств. Но мы должны четко понимать стратегию клуба. Без опоры на воспитанников самарского футбола клубу не выжить. Но путь этот не быстрый», — объяснил Азаров.

В качестве примера он привел баскетбольный клуб «Самара», который в 2020 году завоевал Кубок России. «Систему подготовки баскетболистов мы начали строить 10 лет назад, и сегодня основа нашего баскетбольного клуба — это самарские воспитанники», — уточнил Азаров.

«Крылья Советов» в сезоне-2020/21 заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также дошли до финала Кубка страны, где уступили московскому «Локомотиву».

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2—5 июня в очном формате. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.

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