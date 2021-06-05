Губернатор Самарской области рассказал о задачах «Крыльев Советов»

«У нас сейчас есть команда, которая, по-моему, влюбила в себя всех болельщиков футбола. Конечно, очень важно это команду сохранить… Мы работаем над тем, чтобы команду сохранить, и чтобы команда в нынешнем составе, надеюсь, с некоторым усилением, вошла в сезон», — сказал Азаров в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Он рассказал, что большинство футболистов хотят остаться в «Крыльях Советов». «Для меня это очень отрадно, для них клуб стал семьей. Это очень важно. Я такого давно не видел в нашем футболе. Надеемся, что вот с той игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к этому есть», — заявил Азаров.

Команда Крылья Советов

По его словам, «Крылья Советов» также определились с концепцией развития клуба. «Мы понимаем, что региональному клубу тяжело конкурировать со столичным клубом. Это невозможно. У нас никогда на это денег не будет. Конечно, мы активно занимаемся поиском спонсоров. И спонсоры есть, мы увеличили количество внебюджетных средств. Но мы должны четко понимать стратегию клуба. Без опоры на воспитанников самарского футбола клубу не выжить. Но путь этот не быстрый», — объяснил Азаров.

В качестве примера он привел баскетбольный клуб «Самара», который в 2020 году завоевал Кубок России. «Систему подготовки баскетболистов мы начали строить 10 лет назад, и сегодня основа нашего баскетбольного клуба — это самарские воспитанники», — уточнил Азаров.

«Крылья Советов» в сезоне-2020/21 заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а также дошли до финала Кубка страны, где уступили московскому «Локомотиву».