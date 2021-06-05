Губернатор Самарской области рассказал о задачах «Крыльев Советов»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Задача футбольного клуба «Крылья Советов» — войти в сезон, сохранив нынешнюю команду, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Задача футбольного клуба «Крылья Советов» — войти в сезон, сохранив нынешнюю команду, считает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«У нас сейчас есть команда, которая,
Он рассказал, что большинство футболистов хотят остаться в «Крыльях Советов». «Для меня это очень отрадно, для них клуб стал семьей. Это очень важно. Я такого давно не видел в нашем футболе. Надеемся, что вот с той игрой, с укреплением менеджмента клуба мы сможем закрепиться в высшем дивизионе российского футбола. Все предпосылки к этому есть», — заявил Азаров.
По его словам, «Крылья Советов» также определились с концепцией развития клуба. «Мы понимаем, что региональному клубу тяжело конкурировать со столичным клубом. Это невозможно. У нас никогда на это денег не будет. Конечно, мы активно занимаемся поиском спонсоров. И спонсоры есть, мы увеличили количество внебюджетных средств. Но мы должны четко понимать стратегию клуба. Без опоры на воспитанников самарского футбола клубу не выжить. Но путь этот не быстрый», — объяснил Азаров.
В качестве примера он привел баскетбольный клуб «Самара», который в 2020 году завоевал Кубок России. «Систему подготовки баскетболистов мы начали строить 10 лет назад, и сегодня основа нашего баскетбольного клуба — это самарские воспитанники», — уточнил Азаров.
«Крылья Советов» в сезоне-2020/21 заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в Российскую
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