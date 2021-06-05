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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губернатор Нижегородской области сообщил, что бюджет «Нижнего Новгорода» будет увеличен

Бюджет ФК «Нижний Новгород» в следующем сезоне будет увеличен, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время рассматривается ряд спонсоров, как генеральный, титульный, так и другие, — цитирует Никитина ТАСС 5 июня. — Названия компаний будут озвучены после официального подписания договоров. ФК “Нижний Новгород” вышел в РПЛ, соответственно, его финансирование будет увеличено по сравнению с прошлым сезоном, когда команда играла в ФНЛ. Сейчас обсуждаются механизмы привлечения финансирования».

Команда ранее заняла третье место в Олимп-ФНЛ и после решения исполкома РФС об утверждении регламента переходных матчей получила прямую путевку в Тинькофф РПЛ.

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