Губернатор Нижегородской области сообщил, что бюджет «Нижнего Новгорода» будет увеличен
Бюджет ФК «Нижний Новгород» в следующем сезоне будет увеличен, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Бюджет ФК «Нижний Новгород» в следующем сезоне будет увеличен, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«В настоящее время рассматривается ряд спонсоров, как генеральный, титульный, так и другие, — цитирует Никитина ТАСС 5 июня. — Названия компаний будут озвучены после официального подписания договоров. ФК “Нижний Новгород” вышел в РПЛ, соответственно, его финансирование будет увеличено по сравнению с прошлым сезоном, когда команда играла в ФНЛ. Сейчас обсуждаются механизмы привлечения финансирования».
Команда ранее заняла третье место в