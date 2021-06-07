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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга

Инна Жиркова, жена полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, сообщила о переезде из Санкт-Петербурга, где базируется клуб ее мужа.

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Источник: РИА "Новости"

«Санкт-Петербург, я не прощаюсь, я обязательно вернусь! В моей жизни было много переездов, их трудно сосчитать. Но этот — самый сложный! Сложный не только физически, но и морально.

Почти шесть лет мы всей семьёй жили в самом красивом городе. Я очень рада, что так случилось, ведь Питер подарил мне прекрасных друзей.

Я буду очень скучать, пишу и плачу, хотя и понимаю, что совсем скоро вернусь, так как 12 июня игра сборной России. Но вернусь я уже в качестве гостя, а не домой», — написала Инна в своём «инстаграме».

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Контракт Жиркова с «Зенитом» истекает в конце этого месяца. За сине-бело-голубых он выступает с 2016 года, а до этого защищал цвета «Динамо», «Анжи», «Челси», ЦСКА и тамбовского «Спартака». В минувшем сезоне 37-летний хавбек провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал два голевых паса.

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