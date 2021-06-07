Борис Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом»
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Защитник Борис Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом», сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Защитник Борис Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом», сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до 31 декабря этого года. В настоящее время Ротенберг восстанавливается после травмы.
Ротенберг перешел в «Локомотив» в августе 2016 года. В составе железнодорожников футболист провел 17 матчей, стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и выиграл Суперкубок России.