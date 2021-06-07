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15:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Борис Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Защитник Борис Ротенберг продлил контракт с «Локомотивом», сообщается на сайте московского футбольного клуба.

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Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до 31 декабря этого года. В настоящее время Ротенберг восстанавливается после травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ротенберг перешел в «Локомотив» в августе 2016 года. В составе железнодорожников футболист провел 17 матчей, стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и выиграл Суперкубок России.

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