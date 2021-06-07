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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Идову подписал полноценный контракт с «Химками»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нигерийский защитник Брайан Идову подписал полноценный контракт с «Химками», сообщается на сайте подмосковного футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.

«Химки» арендовали Идову у московского «Локомотива» в августе 2020 года. Защитник провел в подмосковном клубе 30 матчей и забил три гола.

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