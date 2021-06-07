Идову подписал полноценный контракт с «Химками»
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нигерийский защитник Брайан Идову подписал полноценный контракт с «Химками», сообщается на сайте подмосковного футбольного клуба.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нигерийский защитник Брайан Идову подписал полноценный контракт с «Химками», сообщается на сайте подмосковного футбольного клуба.
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.
«Химки» арендовали Идову у московского «Локомотива» в августе 2020 года. Защитник провел в подмосковном клубе 30 матчей и забил три гола.