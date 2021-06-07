«Зенит» интересуется полузащитником «Интера» Видалем

По данным источника, итальянский клуб хочет продать игрока, чтобы избавиться от необходимости платить ему высокую зарплату (8 миллионов евро в год). Сам футболист предпочел бы остаться в Европе и выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов. Поэтому он, скорее всего, отклонит предложение мексиканского клуба «Америка».