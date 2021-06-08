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00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пусть тренируется тот, кто не умеет играть»: Слуцкий — о сборах

Пресс-служба «Рубина» в «Твиттере» опубликовала шутливый диалог с главным тренером команды Леонидом Слуцким в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"

Слуцкий сообщил, что будет вести «Коммент.шоу» во время Евро-2020. «Леонид Викторович, у нас сборы-то будут?» — спросили у специалиста. «Пусть тренируется тот, кто не умеет играть», — ответил тренер казанцев.

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Ранее блогер Василий Уткин высоко оценил работу Леонида Слуцкого в качестве комментатора. Напомним, Слуцкий комментировал товарищеский матч между сборными России и Болгарии. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой сборной России со счётом 1:0.

Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы — матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале.

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