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10:39 (мск), источник: Sport24

Источник: Маммана летом покинет «Зенит», клуб не планирует продлевать контракты с еще двумя игроками

«Зенит» не планирует предлагать новые контракты защитнику Юрию Жиркову и нападающему Станиславу Крапухину, сообщает Bobsoccer.ru.

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Источник: Sport24

Также с большой долей вероятностю клуб покинет защитник Эммануэль Маммана, который последнее время играл в аренде в «Сочи».

«Зенит» по итогам прошлого сезона стал чемпионом России и выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.

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