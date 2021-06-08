Источник: Маммана летом покинет «Зенит», клуб не планирует продлевать контракты с еще двумя игроками
«Зенит» не планирует предлагать новые контракты защитнику Юрию Жиркову и нападающему Станиславу Крапухину, сообщает Bobsoccer.ru.
«Зенит» не планирует предлагать новые контракты защитнику Юрию Жиркову и нападающему Станиславу Крапухину, сообщает Bobsoccer.ru.
Также с большой долей вероятностю клуб покинет защитник Эммануэль Маммана, который последнее время играл в аренде в «Сочи».
«Зенит» по итогам прошлого сезона стал чемпионом России и выступит в групповом турнире Лиги чемпионов.