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13:26 (мск), источник: Sport24

«Зенит» привезет чемпионский кубок в 6 городов России

Ставший третий раз подряд чемпионом России «Зенит» продемонстрирует чемпионский трофей в шести городах России.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Как сообщает официальный сайт клуба, с 12 по 26 июня кубок чемпионов будет впервые представлен во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и Санкт-Петербурге на городских площадях и футбольных фан-зонах.

В каждом городе кубок будет представлен только один день: 12 июня — во Владивостоке, 14 июня — в Сургуте, 16 июня — в Челябинске, 18 июня — в Нижнем Новгороде, 21 июня — в Самаре и 25—26 июня — в Петербурге.

В города тура трофей привезут легендарные футболисты сине-бело-голубых и болельщики, которые победят в конкурсе «Покажи кубок России».

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