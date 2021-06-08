«Зенит» привезет чемпионский кубок в 6 городов России
Ставший третий раз подряд чемпионом России «Зенит» продемонстрирует чемпионский трофей в шести городах России.
Ставший третий раз подряд чемпионом России «Зенит» продемонстрирует чемпионский трофей в шести городах России.
Как сообщает официальный сайт клуба, с 12 по 26 июня кубок чемпионов будет впервые представлен во Владивостоке, Сургуте, Челябинске, Нижнем Новгороде, Самаре и
В каждом городе кубок будет представлен только один день: 12 июня — во Владивостоке, 14 июня — в Сургуте, 16 июня — в Челябинске, 18 июня — в Нижнем Новгороде, 21 июня — в Самаре и
В города тура трофей привезут легендарные футболисты