«Зенит» привезет чемпионский кубок РПЛ во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород и Самару

Чемпионский кубок РПЛ привезут во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород, Самару и Петербург. Трофей покажут на городских площадях и футбольных фан-зонах. Отмечается, что его представят легендарные футболисты «Зенита».

В большинстве городов кубок будет представлен только один день: 12 июня — во Владивостоке, 14 июня — в Сургуте, 16 июня — в Челябинске, 18 июня — в Нижнем Новгороде, 21 июня — в Самаре и 25—26 июня — в Петербурге.