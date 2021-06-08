«Зенит» привезет чемпионский кубок РПЛ во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород и Самару
«Зенит» покажет чемпионский трофей в различных городах России.
«Зенит» покажет чемпионский трофей в различных городах России.
Чемпионский кубок РПЛ привезут во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород, Самару и Петербург. Трофей покажут на городских площадях и футбольных
В большинстве городов кубок будет представлен только один день: 12 июня — во Владивостоке, 14 июня — в Сургуте, 16 июня — в Челябинске, 18 июня — в Нижнем Новгороде, 21 июня — в Самаре и