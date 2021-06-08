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12:13 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» привезет чемпионский кубок РПЛ во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород и Самару

«Зенит» покажет чемпионский трофей в различных городах России.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионский кубок РПЛ привезут во Владивосток, Сургут, Челябинск, Нижний Новгород, Самару и Петербург. Трофей покажут на городских площадях и футбольных фан-зонах. Отмечается, что его представят легендарные футболисты «Зенита».

В большинстве городов кубок будет представлен только один день: 12 июня — во Владивостоке, 14 июня — в Сургуте, 16 июня — в Челябинске, 18 июня — в Нижнем Новгороде, 21 июня — в Самаре и 25—26 июня — в Петербурге.

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