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14:52 (мск), источник: Sport24

Ткачев продлил контракт с «Арсеналом» на один сезон

По информации Sport24, тульский «Арсенал» воспользовался опцией продления контракта с Сергеем Ткачевым.

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Источник: Sport24

Предыдущее соглашение полузащитника заканчивалось нынешним летом, а новое будет действовать до лета 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата России 32-летний россиянин провел 21 матч, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ткачев перешел в «Арсенал» из ЦСКА в 2019 году, до этого выступая два сезона в составе тульского клуба на правах аренды.

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