Кварацхелия подтвердил факт переговоров с «Лидсом»

«На данном этапе я ничего не могу подтвердить, но переговоры ведутся со многими клубами. Все в решающей фазе. Переговоры с “Лидсом” велись и могут продолжаться снова. Я не люблю говорить заранее. Я абсолютно уверен в себе и сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну», — сказал Хвича в эфире телеканала «Рустави 2».