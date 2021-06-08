Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Польша
Исландия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Ирландия
Футбол. Сборные
21:15
Чехия
Албания
Футбол. Сборные
21:45
Испания U21
Литва
Футбол. Сборные
22:00
Марокко
Гана
Футбол. Сборные
22:10
Франция
Болгария
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России разгромила команду Беларуси
8Россия сыграла вничью с Польшей
15:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кварацхелия подтвердил факт переговоров с «Лидсом»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия отреагировал на новость о том, что он ведет переговоры с «Лидсом».

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«На данном этапе я ничего не могу подтвердить, но переговоры ведутся со многими клубами. Все в решающей фазе. Переговоры с “Лидсом” велись и могут продолжаться снова. Я не люблю говорить заранее. Я абсолютно уверен в себе и сделаю все возможное, чтобы сделать себе имя и прославить страну», — сказал Хвича в эфире телеканала «Рустави 2».

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего грузинского игрока в 18 миллионов евро.

 Россия возглавила «рейтинг» сборных, которые чаще других вылетали на ЧМ после победы в группе
Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира
Азербайджан заблокировал аккредитацию Нобеля Арустамяна на Евро
СМИ: Моуринью хочет видеть в «Роме» футболиста «Зенита»
Правило офсайда скорректировано по новой трактовке игры рукой
«Краснодар» досрочно расторг контракт со Смольниковым
«Зенит» продолжит переговоры с Жирковым по контракту после Евро
«Спартак» обещал погасить долги по зарплате в ближайшее время
Медведев может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь