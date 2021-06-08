СМИ: Моуринью хочет видеть в «Роме» Азмуна, если не состоится переход Белотти

По информации Corriere dello Sport, иранский форвард рассматривается римским клубом в качестве альтернативы нападающему «Торино» Андреа Белотти, о переходе которого римский клуб пока не может договориться. Отмечается, что именно Моуринью предложил директору «Ромы» Тьягу Пинту рассмотреть кандидатуру 26-летнего Азмуна.