СМИ: Моуринью хочет видеть в «Роме» Азмуна, если не состоится переход Белотти
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун своей игрой привлек внимание нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун своей игрой привлек внимание нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
По информации Corriere dello Sport, иранский форвард рассматривается римским клубом в качестве альтернативы нападающему «Торино» Андреа Белотти, о переходе которого римский клуб пока не может договориться. Отмечается, что именно Моуринью предложил директору «Ромы» Тьягу Пинту рассмотреть кандидатуру 26-летнего Азмуна.
Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, в 83 матчах за петербургскую команду он забил 52 мяча. Контракт Сердара летом следующего года.