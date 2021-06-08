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15:58 (мск), источник: Sport24

СМИ: Моуринью хочет видеть в «Роме» Азмуна, если не состоится переход Белотти

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун своей игрой привлек внимание нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

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Источник: РИА "Новости"

По информации Corriere dello Sport, иранский форвард рассматривается римским клубом в качестве альтернативы нападающему «Торино» Андреа Белотти, о переходе которого римский клуб пока не может договориться. Отмечается, что именно Моуринью предложил директору «Ромы» Тьягу Пинту рассмотреть кандидатуру 26-летнего Азмуна.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, в 83 матчах за петербургскую команду он забил 52 мяча. Контракт Сердара летом следующего года.

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