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15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Всё на решающей стадии». Хвича Кварацхелия выступил с заявлением о своём будущем

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался на тему потенциального ухода из казанского клуба в летнее трансферное окно.

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Источник: РИА "Новости"

«На данном этапе я не могу ничего подтвердить, но переговоры идут со многими клубами. Всё находится на решающей стадии. В этом возрасте для меня самое важное — игровое время. Во всех командах высокий уровень конкуренции, и для меня это хорошо. Я уверен в себе и буду делать всё, чтобы сделать себе имя и прославить страну.

Наибольшее удовольствие я получаю от просмотра чемпионата Испании. Там практически каждая команда здорово играет с мячом. Моя мечта — выступать за команду, которая проводит с ним практически весь матч», — цитирует Хвичу Sportall.ge со ссылкой на «Рустави 2».

Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Аякс» и «Лидс Юнайтед». В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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