«Краснодар» досрочно расторг контракт со Смольниковым

Как отмечается в сообщении, клуб и 32-летний футболист достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2022 года.

Смольников выступал за «быков» в сезоне 2012/13 и вернулся в стан клуба в августе 2020 года. Всего он отыграл за «черно-зелёных» 63 матча и отдал 2 результативные передачи.