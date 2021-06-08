«Краснодар» досрочно расторг контракт со Смольниковым
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Защитник Игорь Смольников покинул «Краснодар», сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Защитник Игорь Смольников покинул «Краснодар», сообщается на сайте футбольного клуба.
Как отмечается в сообщении, клуб и 32-летний футболист достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2022 года.
Смольников выступал за «быков» в сезоне 2012/13 и вернулся в стан клуба в августе 2020 года. Всего он отыграл за «черно-зелёных» 63 матча и отдал 2 результативные передачи.
С 2013 по 2020 год он защищал цвета петербургского «Зенита», в составе которого стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России. Защитник провел 30 матчей за сборную России, участвовал в чемпионате Европы, Кубке конфедераций и чемпионате мира. Он вошел в расширенный состав национальной команды на ЕВРО-2020.