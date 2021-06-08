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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хачатурянц прокомментировал конфликт Слуцкого с судьями

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал конфликт Леонида Слуцкого с судьями, о котором главный тренер «Рубина» рассказывал «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

— Обсудили с судьями слова Слуцкого, — сказал Хачатурянц. — Обидно, что Виктор Кашшаи не подсказал судьям, что нельзя так себя вести. Слуцкий — эмоциональный тренер, я говорил с ним. Верх непрофессионализма — не пожать поданную руку. Я объяснил, что, если встретили его на улице или в ресторане, можете отойти, но на матче, где этот человек представляет клуб, так делать нельзя. Ребята меня услышали. Футбол — это эмоции, мы все делаем для болельщиков. Этот вопрос был исчерпан, я почувствовал понимание со стороны ребят.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил «СЭ», что после матча заключительного тура РПЛ против «Ротора» (1:1) главный арбитр встречи Виталий Мешков демонстративно отказался пожать ему руку.

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