Хачатурянц прокомментировал конфликт Слуцкого с судьями

— Обсудили с судьями слова Слуцкого, — сказал Хачатурянц. — Обидно, что Виктор Кашшаи не подсказал судьям, что нельзя так себя вести. Слуцкий — эмоциональный тренер, я говорил с ним. Верх непрофессионализма — не пожать поданную руку. Я объяснил, что, если встретили его на улице или в ресторане, можете отойти, но на матче, где этот человек представляет клуб, так делать нельзя. Ребята меня услышали. Футбол — это эмоции, мы все делаем для болельщиков. Этот вопрос был исчерпан, я почувствовал понимание со стороны ребят.