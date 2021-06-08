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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трясет от этой фамилии»: жена Федуна — о Кокорине

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, жестко ответила на вопрос об экс-нападающем красно-белых Александре Кокорине.

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Источник: Спорт РИА Новости

В мае спикер покинула совет директоров московского клуба.

«Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии», — написала Салихова у себя в Telegram-канале после вопроса одного из подписчиков о карьере спортсмена.

Напомним, что в настоящий момент Кокорин защищает цвета итальянской «Фиорентины», куда игрок был продан спустя полгода выступлений за «Спартак».

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