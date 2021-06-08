«Трясет от этой фамилии»: жена Федуна — о Кокорине
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, жестко ответила на вопрос об
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, жестко ответила на вопрос об
В мае спикер покинула совет директоров московского клуба.
«Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясет от этой фамилии», — написала Салихова у себя в
Напомним, что в настоящий момент Кокорин защищает цвета итальянской «Фиорентины», куда игрок был продан спустя полгода выступлений за «Спартак».