Защитнику «Локомотива» Лысову разрешили вернуться в футбол

«Да, лечение позади, чувствую себя отлично. Было непростое время, уверенности не было. Но я консультировался у отличных специалистов в Москве и Санкт-Петербурге и очень рад, что могу вернуться в футбол», — сказал Лысов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Со здоровьем у него сейчас всё хорошо. Михаил прошёл все необходимые обследования в полном объёме и в Питере, и в Москве — противопоказаний к занятиям спортом нет. Так как Лысов был игроком молодёжной сборной, в РФС помогли пройти все обследования в структурах ФМБА. Параллельно он прошёл обследование и получил полноценный допуск в одной крупной клинике, где обследуются многие команды», — сказал Безуглов.