Газизов подал на «Спартак» в суд для получения денежной компенсации

В марте «Капитальные активы», которым принадлежит 22% акций «Спартака», подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием признать недействительным решение совета директоров АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в части делегирования председателю совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового договора с Газизовым по своему усмотрению.

Команда Спартак

Предварительное слушание по делу должно было состояться 22 апреля. Однако на заседание пришли только пять представителей СМИ, обе стороны встречу с судьей проигнорировали. Арбитражный суд города Москвы перенес заседание из-за неявки сторон. Позднее заседание было отложено сначала до 3 июня, а потом до 29 июня.

Газизов, согласно материалам суда, 4 мая подал иск в Октябрьский районный суд города Уфы в отношении АО «ФК «Спартак-Москва». Судебное заседание сначала было назначено на 24 мая, а потом отложено на 11 июня. Бывший генеральный директор «Спартака» основывает свои требования к футбольному клубу на дополнительном соглашении к трудовому договору, согласно которому ему выплачивается выходное пособие в размере 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. Также Газизов указал, что ему был выплачен первый платеж в размере 99 миллионов 802 тысяч 217 рублей.

«Спартак» обратился к судье Октябрьского районного суда города Уфы Азамату Шаймиеву с просьбой приостановить производство по гражданскому делу по иску Газизова к АО «ФК «Спартак-Москва» о взыскании задолженности по выходному пособию, процентов, компенсации морального вреда до рассмотрения дела в Арбитражном суде города Москвы.

«Пока идет разбирательство в арбитраже Москвы, не может рассматриваться дело в суде Октябрьского района Уфы, и причина этому одна. Не могут быть удовлетворены требования относительно каких-либо выплат по соглашению, которое оспаривается. И иск, принятый первым, должен быть рассмотрен первым», — сказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака».

Ранее Газизов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил об отсутствии претензий к «Спартаку». «Денег должен остался не “Спартак”, все договоренности были с Леонидом Арнольдовичем Федуном. У нас подписаны документы, и только с ним я решал вопрос о своем уходе… У меня с ним были определенные договоренности, мало того — они есть на бумаге. Меня вызывают в суд и говорят, что есть какие-то проблемы. Я набрал первому лицу, не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», — говорил в апреле Газизов.

Газизов в декабре 2020 года покинул пост генерального директора московского «Спартака», который он занимал с июля прошлого года. До перехода в столичный клуб функционер занимал аналогичную должность в «Уфе». В марте текущего года он снова вернулся в башкирский клуб. «Спартак» в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.