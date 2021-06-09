Экс-игрок «Рубина» умер в возрасте 53 лет

В 2002 году Геннадий Семин играл за казанский «Рубин».

В составе команды полузащитник провел 22 матча под руководством Курбана Бердыева, забил 4 гола. По итогам того сезона «Рубин» занял первое место в первенстве первого дивизиона и вышел в премьер-лигу.