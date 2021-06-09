Экс-игрок «Рубина» умер в возрасте 53 лет
Бывший футболист «Рубина» Геннадий Семин скончался накануне, 8 июня, на 54-м году жизни. О его смерти сообщила
Бывший футболист «Рубина» Геннадий Семин скончался накануне, 8 июня, на 54-м году жизни. О его смерти сообщила
В 2002 году Геннадий Семин играл за казанский «Рубин».
В составе команды полузащитник провел 22 матча под руководством Курбана Бердыева, забил 4 гола. По итогам того сезона «Рубин» занял первое место в первенстве первого дивизиона и вышел в