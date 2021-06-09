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13:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Экс-игрок «Рубина» умер в возрасте 53 лет

Бывший футболист «Рубина» Геннадий Семин скончался накануне, 8 июня, на 54-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба ФК «Факел» (Воронеж), где Семин провел большую часть своей карьеры.

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В 2002 году Геннадий Семин играл за казанский «Рубин».

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе команды полузащитник провел 22 матча под руководством Курбана Бердыева, забил 4 гола. По итогам того сезона «Рубин» занял первое место в первенстве первого дивизиона и вышел в премьер-лигу.

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