Гинер: Перед ЦСКА всегда стоит задача победить в чемпионате России
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не может ставить других задач, кроме победы в чемпионате России. Об этом ТАСС заявил президент столичного клуба Евгений Гинер.
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не может ставить других задач, кроме победы в чемпионате России. Об этом ТАСС заявил президент столичного клуба Евгений Гинер.
«Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу — стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. “Давайте
В сезоне-2020/21 Тинькофф — Российской
ЦСКА является шестикратным чемпионом России, восемь раз клуб завоевывал серебряные медали, три раза — бронзовые. Семь раз столичный клуб побеждал в Кубке России. В 2005 году