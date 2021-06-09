Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Израиль
Футбол. Сборные
8.06
Чехия
Албания
31
Футбол. Сборные
8.06
Испания U21
Литва
40
Футбол. Сборные
8.06
Марокко
Гана
10
Футбол. Сборные
8.06
Франция
Болгария
30
Футбол. Сборные
10.06
США
Коста-Рика
Все события
Фоторепортажи
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
13:04 (мск), источник: ТАСС

Гинер: Перед ЦСКА всегда стоит задача победить в чемпионате России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА не может ставить других задач, кроме победы в чемпионате России. Об этом ТАСС заявил президент столичного клуба Евгений Гинер.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу — стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. “Давайте как-нибудь перебьемся” — это не про нас», — сказал Гинер.

В сезоне-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал на шестом месте, набрав 50 очков. Команда не вышла в еврокубки впервые с сезона-2001/02.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, восемь раз клуб завоевывал серебряные медали, три раза — бронзовые. Семь раз столичный клуб побеждал в Кубке России. В 2005 году красно-синие победили в Кубке УЕФА, став первым российским клубом, которому удалось одержать победу в еврокубке.

 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Главный фаворит Кубка Стэнли оказался в шаге от вылета
Медведев объяснил свое поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Бразилия победила Парагвай в отборе к ЧМ благодаря голу Неймара
Мбаппе рассказал, что ему предложили перейти в топ-клуб
Русские герои Америки: «Тампа» в двух шагах от чемпионства
Тренер сборной Украины назвал задачу на Евро-2020
Фамилии Миллера и Дюкова первыми выгравировали на Кубке Гагарина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь