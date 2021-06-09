Гинер: Перед ЦСКА всегда стоит задача победить в чемпионате России

«Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу — стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. “Давайте как-нибудь перебьемся” — это не про нас», — сказал Гинер.