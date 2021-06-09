Марков подписал двухлетний контракт с «Арсеналом»
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Нападающий Евгений Марков подписал контракт с «Арсеналом», сообщается на сайте тульского футбольного клуба.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Нападающий Евгений Марков подписал контракт с «Арсеналом», сообщается на сайте тульского футбольного клуба.
Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года. В прошлом сезоне Марков выступал за «Краснодар», за который сыграл 11 матчей во всех турнирах.
Марков начал карьеру в петербургском «Зените-2», в