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13:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марков подписал двухлетний контракт с «Арсеналом»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Нападающий Евгений Марков подписал контракт с «Арсеналом», сообщается на сайте тульского футбольного клуба.

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Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года. В прошлом сезоне Марков выступал за «Краснодар», за который сыграл 11 матчей во всех турнирах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марков начал карьеру в петербургском «Зените-2», в премьер-лиге он также выступал за «Тосно», московское «Динамо», казанский «Рубин».

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