«Краснодар» купит форварда «Ахмата» Ильина за 3 млн евро

По информации «РБ Спорт», переговоры о трансфере 29-летнего нападающего находятся в завершающей стадии. «Краснодар» заплатит за форварда около 3 млн евро.

Сейчас футболист проходит медосмотр в «Краснодаре». Если проблем не возникнет, то Ильин сразу же подпишет контракт с южанами, уточняет Eurostavka.