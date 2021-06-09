«Краснодар» купит форварда «Ахмата» Ильина за 3 млн евро
Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Краснодаре».
Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Краснодаре».
По информации «РБ Спорт», переговоры о трансфере 29-летнего нападающего находятся в завершающей стадии. «Краснодар» заплатит за форварда около 3 млн евро.
Сейчас футболист проходит медосмотр в «Краснодаре». Если проблем не возникнет, то Ильин сразу же подпишет контракт с южанами, уточняет Eurostavka.
В минувшем сезоне Ильин провел 28 матчей в РПЛ за «Ахмат», забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.