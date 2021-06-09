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16:43 (мск), источник: Sports.Ru

«Краснодар» купит форварда «Ахмата» Ильина за 3 млн евро

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин продолжит карьеру в «Краснодаре».

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Источник: РИА "Новости"
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По информации «РБ Спорт», переговоры о трансфере 29-летнего нападающего находятся в завершающей стадии. «Краснодар» заплатит за форварда около 3 млн евро.

Сейчас футболист проходит медосмотр в «Краснодаре». Если проблем не возникнет, то Ильин сразу же подпишет контракт с южанами, уточняет Eurostavka.

В минувшем сезоне Ильин провел 28 матчей в РПЛ за «Ахмат», забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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