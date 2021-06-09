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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА продлил контракт с Помазуном и вновь отдал его в аренду в «Урал»

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на официальном сайте сообщил, что вновь арендовал вратаря Илью Помазуна у московского ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"
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Соглашение об аренде 24-летнего вратаря рассчитано до конца сезона-2021/22. При этом ЦСКА на своем сайте сообщил, что продлил контракт с Помазуном до окончания сезона-2025/26.

«Приветствуем Илью. Желаем продуктивной работы на тренировках, удачных матчей и вызова в сборную России», — говорится в сообщении «Урала».

Помазун прошлым летом перешел в «Урал» на правах аренды до конца сезона-2020/21. Вратарь занял в команде место первого номера и провел за екатеринбуржцев 17 матчей в первой части сезона.

В конце февраля ЦСКА досрочно вернул голкипера из аренды из-за болезни Игоря Акинфеева. Помазун сыграл за армейцев в двух встречах.

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