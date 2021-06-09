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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА опубликовал решение об отстранении судьи Лапочкина на 10 лет

УЕФА подтвердил, что арбитр Сергей Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности.

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Источник: AP 2021

«После расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплине УЕФА, и последующего дисциплинарного производства в отношении Сергея Лапочкина, контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял следующее решение: отстранить Лапочкина от любой судейской деятельности на национальном и международном уровне в течение десяти 10 лет с даты, когда он был временно отстранён (25 марта 2021 года) за нарушение дисциплинарных правил УЕФА», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц ранее сообщил о санкциях, которые УЕФА принял в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

Напомним, Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.

Хачатурянц заявлял, что «с огромной долей вероятности он непричастен к тому, в чём его обвиняют».

В 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.

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