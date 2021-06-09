УЕФА опубликовал решение об отстранении судьи Лапочкина на 10 лет
УЕФА подтвердил, что арбитр Сергей Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности.
УЕФА подтвердил, что арбитр Сергей Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности.
«После расследования, проведённого инспекторами по этике и дисциплине УЕФА, и последующего дисциплинарного производства в отношении Сергея Лапочкина, контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял следующее решение: отстранить Лапочкина от любой судейской деятельности на национальном и международном уровне в течение десяти 10 лет с даты, когда он был временно отстранён (25 марта 2021 года) за нарушение дисциплинарных правил УЕФА», — сообщает
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц ранее сообщил о санкциях, которые УЕФА принял в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
Хачатурянц заявлял, что «с огромной долей вероятности он непричастен к тому, в чём его обвиняют».
В 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.