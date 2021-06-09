За что арбитр Лапочкин получил запрет судить на 10 лет. Все из-за попытки сыграть договорняк

40-летний российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Такое наказание судье РПЛ вынес УЕФА.

История с отстранением Лапочкина началась еще в конце марта. Тогда европейский футбольный союз вынес ему бан на время разбирательств — всего на 90 дней.

Решение УЕФА связано с работой Лапочкина в матче квалификационного раунда Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо».

Та игра состоялась 26 июля 2018 года и завершилась выездной победой французского клуба со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел «Бордо». Лапочкин подозревался в том, что не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/f0jAqSse73k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я на 99 процентов уверен, что если бы УЕФА разрешил Лапочкину пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, он бы умолял это сделать. Я с большой долей вероятности уверен, что он не причастен к тому, в чем его обвиняют.

Мне очень хотелось бы, чтобы Лапочкин остался в профессии. У него был контакт с клубом, который он судил, о котором он не доложил. А обязан был, — комментировал ситуацию председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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В России Лапочкин был замешан в скандалах и проходил проверку на полиграфе

В 2020 году появилась информация, что Лапочкин мог быть замешан в ставках на тотализаторе. Судья прошел проверку на полиграфе после матча «Спартак» — «Локомотив» (1:1), в котором удалил Доменко Тедеско и принял два спорных решения после фолов в штрафной. По информации Metaratings, УЕФА подозревала Лапочкина в связях с бывшим судьей Павлом Стипиди, задержанным в Латвии по подозрению в махинациях на тотализаторе. Сам Стипиди эту информацию опроверг и заявил, что никогда не был в Латвии.

А в прошедшем сезоне разгорелся скандал после матча «Химки» — «Ростов», на котором Лапочкин работал главным арбитром.

В нем бригада арбитров отменила чистый гол Али Соу, решив, что форвард находился в офсайде. Судейская комиссия признала это решение ошибочным, а возмущению тренера «Ростова» Валерия Карпина не было предела: «Как вы думаете, это когда-нибудь закончится, или лучше забить уже и расслабиться?!» — написал он в инстаграме.

До игры против «Бордо» в той Лиге Европы «Вентспилс» провел другой дико странный матч. Болельщики были уверены, что это договорняк.

Матч «Вентспилс» — «Бордо», из-за которого пострадал Сергей Лапочкин, проходил в рамках второго квалификационного тура Лиги Европы. А в первом латвийская команда играла против албанского «Люфтетари».

Первая встреча закончилась победой «Вентспилс» со счетом 5:0 и превратила ответный матч в формальность. Но внезапно для широкой публики вторая игра оказалась куда любопытнее. Все из-за гола, который забил «Вентспилс» при счете 2:3.

Защитники «Люфтетари» старательно дарили сопернику мяч на своей половине поля, пока не организовали голевую атаку. Недовольство вратаря выглядит в этой ситуации просто комичным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-15477484&id=456239130&hash=66ccb97d6246f2d4&hd=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наверное, этот эпизод можно было как-нибудь списать на уровень албанской команды, если бы не букмекерские коэффициенты. Kushvsporte отмечал, что на 90-й минуте, когда «Люфтетари» выигрывал 3:2, коэффициенты в некоторых конторах выглядели очень странно. На победу албанцев давали коэффициент 2.1, а на ничью — меньше 1.8.

Многие из болельщиков в 2018-м пришли к выводу, что этот матч был договорным.

В Латвии регулярно случаются скандалы из-за договорных матчей. И не только из-за них: недавно в Латвии расстреляли футбольного агента

За последние годы в Латвии очень часто возникают скандалы, связанные с матчами, которые носят характер договорных. Например, в 2017 году из латвийского футбола были исключены сразу три клуба: «Бабите» из высшей лиги, «Саласпилс» и «Добеле Сириус» — из второго дивизиона.

Федерация футбола Латвии получила из УЕФА шесть (!) оповещений о подозрительных матчах с участием «Бабите» в том году. Матчи двух других команд буквально останавливались арбитрами. Например, так судья объяснил, почему прекратил игру «Сириуса» против «Прогресса»: «Со стороны футболистов “Сириуса” даже после устного предупреждения продолжались действия, которые не совместимы с принципами честной игры».

А после заседания дисциплинарной комиссии выяснилось, что в двух матчах за клуб играли незаявленные футболисты, сообщал «Рейтинг Букмекеров».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNexBbfIOAz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNexBbfIOAz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNexBbfIOAz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от IK Sirius Fotboll (@siriusfotboll)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И это не первые «договорные» истории в латвийском футболе. В 2015 году из чемпионата все по тем же причинам был исключен клуб «Гулбене», а в 2009-м — «Динабург».

В 2019 году Госполиция Латвии задержала троих человек по очередному делу о договорных матчах. По данным издания LETA, одним из них был бывший президент того самого «Динабурга» Олег Гаврилов, получивший ранее пожизненную дисквалификацию. Он же оказался на скамье подсудимых в 2014-м по делу о присвоении средств. По версии следствия, Гаврилов и Евгений Клопов присвоили около 300 000 евро из бюджета клуба «Даугава», предшественником которого был как раз «Динабург», сообщал delfi.lv.

Недавно, 14 апреля 2021 года, в Латвии произошло убийство, которое на первый взгляд также непосредственно связано с футболом. В Пурвциемсе расстреляли футбольного агента Романа Беззубова. Похоже, несмотря на все старания властей, футбол в Латвии не становится прозрачнее и чище.