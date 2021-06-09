За что арбитр Лапочкин получил запрет судить на 10 лет. Все из-за попытки сыграть договорняк
РПЛ потеряла еще одного рефери.
РПЛ потеряла еще одного рефери.
40-летний российский арбитр Сергей Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Такое наказание судье РПЛ вынес УЕФА.
История с отстранением Лапочкина началась еще в конце марта. Тогда европейский футбольный союз вынес ему бан на время разбирательств — всего на 90 дней.
Та игра состоялась 26 июля 2018 года и завершилась выездной победой французского клуба со счетом 1:0. По итогам двух встреч дальше прошел «Бордо». Лапочкин подозревался в том, что не сообщил, что на него выходили люди с целью оказать влияние на исход матча.
«Я на 99 процентов уверен, что если бы УЕФА разрешил Лапочкину пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, он бы умолял это сделать. Я с большой долей вероятности уверен, что он не причастен к тому, в чем его обвиняют.
Мне очень хотелось бы, чтобы Лапочкин остался в профессии. У него был контакт с клубом, который он судил, о котором он не доложил. А обязан был, — комментировал ситуацию председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
В 2020 году появилась информация, что Лапочкин мог быть замешан в ставках на тотализаторе. Судья прошел проверку на полиграфе после матча «Спартак» — «Локомотив» (1:1), в котором удалил Доменко Тедеско и принял два спорных решения после фолов в штрафной. По информации Metaratings, УЕФА подозревала Лапочкина в связях с бывшим судьей Павлом Стипиди, задержанным в Латвии по подозрению в махинациях на тотализаторе. Сам Стипиди эту информацию опроверг и заявил, что никогда не был в Латвии.
В нем бригада арбитров отменила чистый гол Али Соу, решив, что форвард находился в офсайде. Судейская комиссия признала это решение ошибочным, а возмущению тренера «Ростова» Валерия Карпина не было предела: «Как вы думаете, это
До игры против «Бордо» в той Лиге Европы «Вентспилс» провел другой дико странный матч. Болельщики были уверены, что это договорняк.
Матч «Вентспилс» — «Бордо»,
Первая встреча закончилась победой «Вентспилс» со счетом 5:0 и превратила ответный матч в формальность. Но внезапно для широкой публики вторая игра оказалась куда любопытнее. Все
Защитники «Люфтетари» старательно дарили сопернику мяч на своей половине поля, пока не организовали голевую атаку. Недовольство вратаря выглядит в этой ситуации просто комичным.
Наверное, этот эпизод можно было
Многие из болельщиков в 2018-м пришли к выводу, что этот матч был договорным.
За последние годы в Латвии очень часто возникают скандалы, связанные с матчами, которые носят характер договорных. Например, в 2017 году из латвийского футбола были исключены сразу три клуба: «Бабите» из высшей лиги, «Саласпилс» и «Добеле Сириус» — из второго дивизиона.
Федерация футбола Латвии получила из УЕФА шесть (!) оповещений о подозрительных матчах с участием «Бабите» в том году. Матчи двух других команд буквально останавливались арбитрами. Например, так судья объяснил, почему прекратил игру «Сириуса» против «Прогресса»: «Со стороны футболистов “Сириуса” даже после устного предупреждения продолжались действия, которые не совместимы с принципами честной игры».
А после заседания дисциплинарной комиссии выяснилось, что в двух матчах за клуб играли незаявленные футболисты, сообщал «Рейтинг Букмекеров».
И это не первые «договорные» истории в латвийском футболе. В 2015 году из чемпионата все по тем же причинам был исключен клуб «Гулбене», а в 2009-м — «Динабург».
В 2019 году Госполиция Латвии задержала троих человек по очередному делу о договорных матчах. По данным издания LETA, одним из них был бывший президент того самого «Динабурга» Олег Гаврилов, получивший ранее пожизненную дисквалификацию. Он же оказался на скамье подсудимых в 2014-м по делу о присвоении средств. По версии следствия, Гаврилов и Евгений Клопов присвоили около 300 000 евро из бюджета клуба «Даугава», предшественником которого был как раз «Динабург», сообщал delfi.lv.
Недавно, 14 апреля 2021 года, в Латвии произошло убийство, которое на первый взгляд также непосредственно связано с футболом. В Пурвциемсе расстреляли футбольного агента Романа Беззубова. Похоже, несмотря на все старания властей, футбол в Латвии не становится прозрачнее и чище.
А Сергей Лапочкин теперь, возможно, будет вынужден закончить карьеру арбитра. Когда бан закончится, ему будет уже 50.