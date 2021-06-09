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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» проведёт семь контрольных матчей на сборах в Австрии

Пресс-служба «Ростова» объявила дату возвращения футболистов из отпуска.

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Источник: РИА "Новости"

13 июня футболисты «Ростова» пройдут медицинское обследование и начнут первый этап подготовки к сезону-2021/2022. 19 июня подопечные Валерия Карпина отправятся в австрийский регион Штирия, где пройдут два тренировочных сбора команды. Первый сбор продлится до 1 июля и будет включать в себя три контрольных матча. 24 июня «Ростов» сыграет с венгерским клубом «МОЛ Фехервар», через четыре дня проведёт встречу с загребским «Динамо», а в последний день сбора встретится со словенским клубом «Мура».

Второй сбор пройдёт с 5 по 17 июля. На нём запланированы четыре товарищеские встречи. Соперники станут известны позднее. 17 июля «Ростов» вернётся в Россию и продолжит подготовку к старту сезона.

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