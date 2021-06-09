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9 июня, источник: ТАСС

«Локомотив» сделал предложение «Минску» о переходе футболиста Зиновича

ТАСС, 9 июня. Белорусский полузащитник футбольного клуба «Минск» Кирилл Зинович близок к переходу в российский «Локомотив». Об этом сообщил главный тренер белорусской команды Федор Щербаченко, комментарий которого приводит газета «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

«Да, действительно “Локомотив” сделал “Минску” официальное предложение по оплате суммы отступных, которые прописаны в контракте Зиновича, но на сегодняшний день в клубе сложилась такая ситуация, что не был продлен контракт с многолетним руководителем “Минска”. Поэтому сейчас фактически просто некому подписать этот трансферный договор. Я знаю, что Зинович согласовал условия личного контракта с “Локомотивом” и мечтает перейти в эту команду», — сказал Щербаченко.

По словам тренера, руководство белорусского клуба не намерено создавать препятствий для перехода Зиновича.

«Понимаю, что такой большой клуб, как “Локомотив”, не любит долго ждать, но я все же порекомендовал бы “железнодорожникам” немного набраться терпения. Думаю, наше спортивное руководство не будет чинить препятствий этому переходу, так как никто не собирается нарушать регламент УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], “Локомотив” же готов заплатить сумму отступных. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот трансфер сорвался, в противном случае УЕФА может применить санкции к “Минску”. Не хочется, чтобы в такое непростое время клуб был обременен штрафом», — добавил он.

Зинович является воспитанником «Минска». В текущем сезоне, который является для него дебютным в составе главной команды, 18-летний полузащитник провел 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

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