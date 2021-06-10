Тедеско выделил работу Слуцкого в футбольном клубе «Рубин»

Тедеско стал главным тренером «Спартака» в 2019 году и покинул клуб по завершении минувшего сезона, по итогам которого команда заняла второе место в чемпионате России.

«Кого из коллег уважаю больше всех? Абсолютно всех. Если же выделять кого-то в плане работы, то назову Леонида Слуцкого. “Рубин” провел шикарный сезон, особенно второй круг, когда очень много побеждал», — сказал Тедеско.

«В технической зоне видно, как [Слуцкий] переживает за команду, качается в кресле. Это эмоции, которые мне нравятся. Уверен, со стороны Слуцкого это тоже не игра — он такой и есть», — добавил он.