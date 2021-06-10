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00:07 (мск), источник: ТАСС

Тедеско выделил работу Слуцкого в футбольном клубе «Рубин»

ТАСС, 9 июня. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско выделил работу главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Комментарий специалиста приводит газета «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Тедеско стал главным тренером «Спартака» в 2019 году и покинул клуб по завершении минувшего сезона, по итогам которого команда заняла второе место в чемпионате России.

«Кого из коллег уважаю больше всех? Абсолютно всех. Если же выделять кого-то в плане работы, то назову Леонида Слуцкого. “Рубин” провел шикарный сезон, особенно второй круг, когда очень много побеждал», — сказал Тедеско.

«В технической зоне видно, как [Слуцкий] переживает за команду, качается в кресле. Это эмоции, которые мне нравятся. Уверен, со стороны Слуцкого это тоже не игра — он такой и есть», — добавил он.

Слуцкий возглавил «Рубин» в 2019 году. В минувшем сезоне казанский клуб занял четвертое место и получил путевку в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

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